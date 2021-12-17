«Ничего такого». Алиев – о потенциальном российском гражданстве Мампасси

Александр Алиев / Фото - Facebook

Бывший полузащитник «Локомотива» Александр Алиев прокомментировал переход украинского защитника Марка Мампасси в ряды «железнодорожныков». Также экс-хавбек поделился своим отношением к потенциальной смене гражданства игроком.

Сборная Украины? В национальной команде он не играл, а юношеская... Думаю, да, двери в сборную Украины для него закрыты в нынешней ситуации, хотя считаю это бредом.

Как уроженец Донецка получит российское гражданство? Во-первых, Донецк и Донбасс – это Украина, а что касается паспорта. Ничего такого. Я тоже приехал в Украину и принял украинское гражданство. Желаю только, чтобы он прославлял в «Локомотиве» Украину, чтобы проявлял себя. Чтобы его трансфер оправдал вложенные в него деньги.