Ничья в пользу «Реала». «Севилья» в меньшинстве поделила очки с «Барселоной»
В перенесенном матче 4-го тура испанской Примеры «Севилья» на своем поле принимала «Барселону».
Счет на 32-й минуте открыл Папу Гомес, отправив мяч в нижний угол после розыгрыша углового.
Каталонцы также ответили голом со стандарта на последней минуте первого тайма – после подачи с угла поля головой точно пробил Рональд Араухо.
В середине второй половины встречи андалуссийцы остались в меньшинстве. Жюль Кунде схлопотал удаление за бросок мяча в лицо защитнику «блаугранас» Жорди Альбе.
Команды больше голов не забивали и поделили очки, что пошло на пользу мадридскому «Реалу», который имеет шанс увеличить отрыв в таблице Примеры.
Примера, 4-й тур
«Севилья» – «Барселона» 1:1
Голы: Гомес, 32 – Араухо, 45.
«Севилья»: Буну, Кунде, Фернандо, Диего Карлос, Рекик, Ракитич (Гудель, 70), Дилэйни (Аугустинссон, 86), Жордан, Гомес (Хуанлу Санчес, 86), Окампос (Фатторе, 90), Рафа Мир (Эн-Несири, 70).
«Барселона»: тер Стеген, Араухо, Пике, Эрик Гарсия (Лангле, 72), Альба, Бускетс, де Йонг (де Йонг, 85), Гави, Жуджла (Нико Гонсалес, 73), Эззальзули, Дембеле.
Предупреждения: Бускетс (11), Дилэйни (35), Эззальзули (73), Гави (77), Хуанлу Санчес (88).
Удаление: Кунде (64).
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