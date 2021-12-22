Ничья в пользу «Реала». «Севилья» в меньшинстве поделила очки с «Барселоной»

Защитник андалуссийцев был удален за бросок мяча в лицо сопернику

фото - ESPN

В перенесенном матче 4-го тура испанской Примеры «Севилья» на своем поле принимала «Барселону».

Счет на 32-й минуте открыл Папу Гомес, отправив мяч в нижний угол после розыгрыша углового.

Каталонцы также ответили голом со стандарта на последней минуте первого тайма – после подачи с угла поля головой точно пробил Рональд Араухо.

В середине второй половины встречи андалуссийцы остались в меньшинстве. Жюль Кунде схлопотал удаление за бросок мяча в лицо защитнику «блаугранас» Жорди Альбе.

Команды больше голов не забивали и поделили очки, что пошло на пользу мадридскому «Реалу», который имеет шанс увеличить отрыв в таблице Примеры.

Примера, 4-й тур

«Севилья» – «Барселона» 1:1

Голы: Гомес, 32 – Араухо, 45.

«Севилья»: Буну, Кунде, Фернандо, Диего Карлос, Рекик, Ракитич (Гудель, 70), Дилэйни (Аугустинссон, 86), Жордан, Гомес (Хуанлу Санчес, 86), Окампос (Фатторе, 90), Рафа Мир (Эн-Несири, 70).

«Барселона»: тер Стеген, Араухо, Пике, Эрик Гарсия (Лангле, 72), Альба, Бускетс, де Йонг (де Йонг, 85), Гави, Жуджла (Нико Гонсалес, 73), Эззальзули, Дембеле.

Предупреждения: Бускетс (11), Дилэйни (35), Эззальзули (73), Гави (77), Хуанлу Санчес (88).

Удаление: Кунде (64).