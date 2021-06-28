Нидерланды ни разу за матч не пробили в створ ворот сборной Чехии

Голландцы вылетели из Евро-2020

Фото: AFP

Чехия выбила Нидерланды (2:0) в 1/8 финала Евро-2020.

Голландцы за весь матч семь раз пробили по воротах Чехии. А вот в створ ворот не прошел ни один удар, сообщает сайт UEFA.

Правда большую часть второго тайма голландцы играли в меньшинстве. У Чехии за матч было 13 ударов, 5 – в створ ворот

Примечательно, что Нидерланды – одна из трех команд турнира, которая выиграла все три матча в своей группе, выйдя из нее с максимальным результатом.

Франк де Бур может быть уволен из сборной Нидерландов.