Нидерланды упустили шанс досрочно выйти на ЧМ-2022, потеряв очки с Черногорией

Все решится в последнем туре

Мемфис Депай / фото - Eurosport

Сборная Черногории на своем поле принимала Нидерланды в рамках отбора на чемпионат мира 2022.

Счет на 25-й минуте с 11-метрового удара открыл Мемфис Депай, выведя «оранжевых» вперед.

В начале второй половины встречи встречи все тот же Депай забил второй мяч для своей команды, оформив дубль.

Но подопечные Ван Гаала не смогли удержать победу, и форвард черногорцев Вукотич в последние 10 минут основного времени дублем вырвал для своей команды ничью.

Нидерланды упустили возможность обеспечить себе поездку в Катар на ЧМ-2022. К последнему туру они подходят с 20-ю очками, а ближайшие преследователи (Норвегия и Турция) имеют в своем активе по 18 пунктов.

Отбор на ЧМ-2022. Группа G

Черногория – Нидерланды 2:2

Голы: Вукотич, 82, 86 – Депай, 25 (пен.), 54

Черногория: Шаркич, Савич, Радунович, Вуячич, Томашевич (Раичкович, 80), Осмайич, Вукчевич, Йовович (Вуйнович, 62), Хакшабанович (Вукотич, 69), Янкович (Божович, 69), Джурджевич (Бечирай, 62).

Нидерланды: Бейло, Думфрис, Блинд, ван Дейк, де Врей (де Лигт, 90), де Йонг (Гравенберх, 78), Вейналдум (Копмейнерс, 66), Классен, Данджума (Ланг, 78), Мален (Бергвейн, 46), Депай.

Предупреждения: Думфрис (42), Вуйнович (68), Савич (90).