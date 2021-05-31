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Нидерланды в компенсированное время вырвали у Франции путевку в полуфинал молодежного Евро

Героем «оранжевых» стал Боаду
Футбол В Европе
20:58
Нидерланды в компенсированное время вырвали у Франции путевку в полуфинал молодежного Евро
Фото - Королевский футбольный союз Нидерландов

В четвертьфинале чемпионата Европы-2021 (U-21) Нидерланды добыли волевую победу над Францией.

Первый тайм остался за «ле бле». В середине 45-минутки вывел свою команду вперед Упамекано.

После перерыва Боаду счет сравнял. И французы вновь стали оказывать давление на соперника. На последних минутах оно переросло в штурм ворот. Однако этим воспользовались «оранжевые», проведя быструю контратаку. Форвард оформил дубль, принеся победу голландцам.

Нидерланды вышли в полуфинал турнира, где встретятся с победителем пары Дания – Германия.

Евро-2021 (U-21), четвертьфинал

Нидерланды – Франция 2:1

Голы: Боаду, 50, 90 – Упамекано, 23

Нидерланды: Бейло, Маласиа (Баккер, 78), Схюрс, Ботман, Тезе, де Вит, Кадиоглу (Матусива, 78), Клюйверт, Харрауи, Стенгс, Боаду.

Франция: Мелье, Упамекано, Дагба (Калулу, 12), Конате, Мауасса, Тчуамени, Ауар, Иконе, Сумаре (Какре, 60), Диаби (Февр, 60), Эдуар (Гуири, 76).

Предупреждения: де Вит, Клюйверт
Сергей Стаднюк
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Теги

сборная Нидерландов (футбол) сборная Франции (футбол) чемпионат Европы U-21 (футбол)

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