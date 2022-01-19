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Нигерия с максимумом очков выиграла группу, Египет вышел в плей-офф КАН со второго места

Судан и Гвинея-Бисау не составили конкуренции фаворитам
Футбол В мире
22:52
Нигерия с максимумом очков выиграла группу, Египет вышел в плей-офф КАН со второго места
Фото - AFCON

В третьем туре группового этапа Кубка африканских наций сборная Нигерии переиграла Гвинею-Бисау. Египет оказался сильнее Судана.

Нигерийцы владели инициативой в первом тайме. Но открыть счет удалось лишь после перерыва силами Умара. Трост-Эконг ближе к концовке забил еще. Эпизод несколько минут проверялся на VAR. Но все же гол был засчитан.

«Фараоны» не стали тянуть до второй половины встречи. Еще до перерыва Абдельмонем забил победный мяч.

Нигерия, не потеряв ни одного очка, выиграла группу D. Египет с одним поражением вышла из квартета со второго места. Судан покинул турнир. Гвинея-Бисау ожидает результатов других групп практически без шансов на плей-офф.

Кубок африканских наций, группа D, третий тур

Египет – Судан 1:0

Гол: Абдельмонем, 35

Египет: Эль-Шенави, Хегази, Абдельмонем, Ашраф, Эль-Ненни, Эль-Саид (Зизо, 57), Эль-Сулайя (Фатхи, 84), Камаль, Салах, Мохамед (Хамди, 85), Мармуш (Трезеге, 66).

Судан: Мустафа (Абу-Эшрейн, 46), Каршум, Хассан, Мохамедейн, Аль-Рашед (Аббас, 46), Рауф (Макки, 70), Маджуб, Хедр, Хуссейн (Хамед, 46), Эльфадни, Абдельрахман.

Предупреждения: Абдельмонем – Хассан, Маджуб

Гвинея-Бисау – Нигерия 0:2

Голы: Умар, 56, Трост-Эконг, 75

Гвинея-Бисау: Гомис, Санганте, Мане, Бура, Канде, Кассама (Леонел Алвеш, 78), Камара (Алфа Семеду, 69), Энкада, Жорже Интима (Менди, 70), Балде (Мауру Родригеш, 88), Пикети (Амбри, 70).

Нигерия: Узохо, Эбуэхи (Нда, 76), Аджайи, Трост-Эконг, Коллинз, Ндиди, Ивоби, Нвакали (Оньека, 76), Ихеаначо (Оньекуру, 85), Умар (Олайинка, 57), Эджуке (Саймон, 57).
Сергей Стаднюк
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Теги

сборная Нигерии (футбол) сборная Египта (футбол) Кубок африканских наций

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