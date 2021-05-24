Нигерийский легионер отправится на сборы с «Динамо»

Луческу предоставит шанс молодому футболисту

Бенито / Фото - Олимпик Донецк

Дмитрий Селюк, агент полузащитника «Динамо» Бенито, рассказал о дальнейшей судьбе нигерийского игрока. Менеджер футболиста утверждает, что он отправится на сборы вместе с первой командой в это межсезонье.

Мирча Луческу включил Бенито в состав команды на летние сборы. Он получит шанс. В «Олимпике» полузащитник получил хороший опыт, теперь главный тренер «Динамо» хочет посмотреть его в деле на сборах «Динамо».

В прошедшем сезоне Бенито провел во всех турнирах 19 матчей. В них ему удалось отличиться тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Ранее «Динамо» назвало игроков, которые летом вернутся в клуб из аренд.