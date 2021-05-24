«Динамо» выставило на трансфер одного из легионеров – источник
Нигерийский легионер отправится на сборы с «Динамо»
Луческу предоставит шанс молодому футболисту
Бенито / Фото - Олимпик Донецк
Дмитрий Селюк, агент полузащитника «Динамо» Бенито, рассказал о дальнейшей судьбе нигерийского игрока. Менеджер футболиста утверждает, что он отправится на сборы вместе с первой командой в это межсезонье.
Мирча Луческу включил Бенито в состав команды на летние сборы. Он получит шанс. В «Олимпике» полузащитник получил хороший опыт, теперь главный тренер «Динамо» хочет посмотреть его в деле на сборах «Динамо».
В прошедшем сезоне Бенито провел во всех турнирах 19 матчей. В них ему удалось отличиться тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.
Ранее «Динамо» назвало игроков, которые летом вернутся в клуб из аренд.
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