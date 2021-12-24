Никаких ресторанов. В «Арсенале» ввели жесткие ограничения

Лондонский клуб – один из немногих, кто не пострадал от коронавируса

фото - Arsenal FC

Новая волна коронавируса здорово подкосила английскую Премьер лигу – были отменены 10 матчей в декабре.

Лондонский «Арсенал» оказался в списке тех немногих команд, которых болезнь обошла стороной.

Чтобы на время рождественских матчей избежать риска заражения, руководство «канониров» ввело новые жесткие ограничения, сообщает Daily Mirror.

Футболистам команды запретили посещать рестораны или любые другие людные места, чтобы свести к минимуму вероятность появления в команде неприятной болезни.

К тому же, ранее в Англии прогнозировали волну COVID-19 катастрофических масштабов.

Ранее уже второй гранд вернулся после затяжного карантина из-за коронавируса.