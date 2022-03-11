Клопп: «Никто в «Челси» не виноват в том, что происходит с клубом. Виноват лишь владимир путин»
Nike хочет разорвать контракт с «Челси» из-за санкций, наложенных на Абрамовича
Все скажите большое спасибо рашисту путину
18:31
Фото: Flashscore
Nike планирует разорвать контракт с «Челси», сообщает Daily Mail.
По информации источника, «Челси» потеряет более полмиллиарда фунтов в таком случае.
10-го марта правительство Великобритании наложило санкции на владельца «Челси» Романа Абрамовича из-за вторжения россии в Украину.
Все активы Абрамовича заморожены, как и «Челси», у владельца нет возможности продать клуб. «Челси» запрещено покупать новых игроков, продлевать контракты с игроками, продавать билеты на домашние матчи.
Ранее главный тренер «Лиаверпуля» Юрген Клопп обвинил во всех бедах «Челси» президента рф владимира путина.
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