«Николаев» может сняться с Первой лиги

Клуб боролся за выход в УПЛ

Фото: МФК Николаев

«Николаев» рассматривает снятие команды с розыгрыша Первой лиги.

Клуб может отказаться от подачи заявки на участие в следующем сезоне турнира. Все из-за финансовых проблем в клубе.

«Николаев» получил только 40% от запрошенных у городского бюджета денег на существование первой, второй команд и ДЮСШ. Также клуб завершил сезон с дефицитом бюджета, который не из чего покрыть.

Отметим, что «Николаев» до последнего боролся за выход в УПЛ. Завершил сезон клуб 4-м.