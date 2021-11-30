«Николаев» может стать коммунальным клубом

В клубе теперь будет играть только молодежь





Фото: МФК Николаев

В весенней части сезона Второй лиги «Николаев» будет играть только с молодыми футболистами.



Известно, что на контрактах с «Николаевом» остались только футболисты до 23 лет. При этом, статус свободных агентов получили Юрий Голубка, Владислав Жавко, Сергей Кравченко, Назарий Мельничук, Виктор Окатый, Роман Попов, Владислав Росляков, Дмитрий Фастов и Станислав Нечипоренко.

В других командах уже трудоустроились Сергей Кравченко («Таврия») и Виктор Окатый, Владислав Жавко («Энергия»). Могут покинуть «Николаев» несколько молодых игроков, с покупателями на которых ведутся переговоры.

Также весеннюю часть сезона «Николаев» может начать как коммунальный.

«Николаев» сейчас занимает восьмое место в группе Б Второй лиги.

Напомним, ранее «Николаев» расторг контракты почти со всеми игроками и персоналом.



