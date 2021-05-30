«Николаев» обыграл «Волынь» и сохранил шансы на выход в УПЛ. Матч завершился дракой

Лучане уже точно не повысятся в классе

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В перенесенном матче четвертого тура украинской Первой лиги «Николаев» дома переиграл «Волынь».

Два мяча-близнеца в каждом из таймов удалось забить Кушниренко. Сократил отставание Хагназари, но отыграться гости так и не сумели.

В самой концовке матча на поле завязалась потасовка. В результате вторую желтую получил Приймак.

«Николаев» отстает от третьего «Металлиста 1925» в турнирной таблице на одно очко за два тура до финиша. Призрачные шансы на выход в УПЛ потеряла «Волынь», отставая на семь пунктов.

Первая лига, 4 тур

«Николаев» – «Волынь» 2:1

Голы: Кушниренко, 33, 57 – Хагназари, 66

«Николаев»: Бубенцов, Кулинич, Парцвания, Порох, Кушниренко, Ульянов, Одарюк (Попов, 90+4), Охрончук, Паламарь (Яворский, 69), Куксенко (Войцеховский, 70), Кравченко (Нечипоренко, 90+2).

«Волынь»: Недилько, Симинин, Войтиховский, Цюпа, Мартинюк, Чачуа (Ляшенко, 77), Приймак, Шарпар (Кобзарь, 86), Хагназари, Протасов (Климец, 46), Оринчак.

Предупреждения: Охринчук, Войтиховский, Яворский – Чачуа, Симинин, Хагназари, Приймак

Удаление: Приймак