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«Николаевич, спасибо за все». Пятов трогательно попрощался с Шевченко
Украинский тренер ушел с поста главы национальной сборной
15:42
Андрей Пятов и Андрей Шевченко/ фото - УАФ
Вратарь донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов попрощался с Андреем Шевченко, который на днях ушел с поста главного тренера национальной команды. В своем Instagram Пятов поблагодарил Шевченко за пять лет совместной работы в сборной.
«5 лет назад, только услышав о назначении Андрея Шевченко, я сказал: «Сборная больше не будет прежней».
Дальше были кардинально другие сборы с тяжелыми тренировками, новыми правилами и традициями. И наши победы, от которых все смеялись и плакали. Все, как обещали.
Мы командой шли к этим достижениям плечом к плечу, как профессионалы, единомышленники, партнеры и, конечно, друзья.
Николаевич, спасибо за все это».
Напомним, Ярмоленко также подвел итоги тренировок с Шевченко.
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