«Николаевич, спасибо за все». Пятов трогательно попрощался с Шевченко

Андрей Пятов и Андрей Шевченко/ фото - УАФ

Вратарь донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов попрощался с Андреем Шевченко, который на днях ушел с поста главного тренера национальной команды. В своем Instagram Пятов поблагодарил Шевченко за пять лет совместной работы в сборной.

Дальше были кардинально другие сборы с тяжелыми тренировками, новыми правилами и традициями. И наши победы, от которых все смеялись и плакали. Все, как обещали.

Мы командой шли к этим достижениям плечом к плечу, как профессионалы, единомышленники, партнеры и, конечно, друзья.

Николаевич, спасибо за все это».