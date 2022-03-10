Николай Павлов – о русских: «Нелюди, просто, бл*дь, изверги»

Николай Павлов / Фото: Twitter

Украинский тренер Николай Павлов высказался о злодеяниях русских террористах на нашей земле.

Нелюди, просто, бл*дь, изверги. Я не верю, что они ничего не знают. Вижу, что россияне футбольный чемпионат спокойно проводят. Слава Богу, соответствующие организации изолировали их по всем возможным видам спорта. Впрочем, пока нам это не помогает.

Я горжусь украинцами! К сожалению, я уже не в том возрасте, оружие в руки не беру, но искренне переживаю за наших бойцов, совершающих настоящий подвиг. Стараюсь помогать знакомым с эвакуацией. Один из работников киевского «Динамо» обратился ко мне – он как раз подъезжал к Хмельницкому и нуждался в ночлеге. Я позвонил по телефону знакомым, которые сразу помогли этому мужчине. Радует такое единение страны и настоящая жертвенность».