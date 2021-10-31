«Ницца» обыграла «Анжер» и преследует ПСЖ в Лиге 1

Правда, до парижан далеко

Фото: League 1

«Ницца» в матче 12 тура Лиги 1 на выезде сумела обыграть «Анжер».

«Анжер» неплохо начал игру и подкрепил это забитым голом Буфала. Впрочем, команда после гола отдала инициативу сопернику, за что поплатилась во втором тайме.

Дубль оформил Делор, забив победный мяч команды уже в компенсированное время.

«Ницца» отстает от ПСЖ на 8 очко, но идет 2-й в таблице.

Лига 1. 12-й тур:

«Анжер» – «Ницца» 1:2

Голы: Буфал, 29 – Делор, 57, 90+1

«Анже»: Бернардони, Траоре, Манко, Тома, Думбия (Капель, 74), Кабо (Перейра Лаже, 74), Менди, Мангани, Фюльжени (Унаи, 84), Буфал, Чо (Браими, 75).

«Ницца»: Бенитес, Аталь, Данте, Тодибо, Бар, Камара (Клод-Морис, 65), Лемина, Росарио (Тюрам, 74), Да Кунья (Будауи, 73), Делор, Гуири.