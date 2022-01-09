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«Ницца» в меньшинстве разгромила «Брест» и вышла на 2-е место в чемпионате Франции

До ПСЖ все равно 10 очков
Футбол Лига 1 (Франция)
09 января 16:16
«Ницца» в меньшинстве разгромила «Брест» и вышла на 2-е место в чемпионате Франции
Фото: Twitter Ниццы

В 20-м туре чемпионата Франции «Ницца» на выезде разгромила «Брест».

На 13-й минуте счет открыл Дольберг, а затем «Ницца» с 20-й минуты играла в меньшинстве, был удален Шнейдерлен. Тем не менее, команда не упустила победу, и даже забила еще дважды в концовке.

В турнирной таблице Лиги 1 «Ницца» вышла на 2-е место (36 очков), но до 1-го ПСЖ все равно 10 очков.

Лига 1, 20-й тур

«Брест» – «Ницца» 0:3

Голы: Дольберг, 13, Делор, 79, Гуири, 90

«Брест»: Бизот, Пьер-Габриэль, Эрей, Шардонне, Дюверн, Февр, Ласн (Саид, 76), Агуме, Мунье (Баджи, 89), Ле Дуарон (Кардона, 76), Онора (Фоссурье, 89).

«Ницца»: Бенитес, Лотомба, Данте, Тодибо, Данилюк, Будауи (Тюрам, 69), Шнайдерлин, Росарио, Дольберг (Делор, 60), Гуири, Клюйверт (Клод-Морис, 69).

Предупреждения: Клюйверт (25), Бенитес (55), Тодибо (65).

Удаление: Шнайдерлин (20).

Петр Приходько
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Теги

Ницца Брест (футбол)

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