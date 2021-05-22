«Ницца» выкупит у «Барселоны» защитника

Тодибо будет играть в Лиге 1

Фото: L'Equipe

«Ницца» близка к выкупу защитника «Барселоны» Жана-Клера Тобидо.

Французский клуб достиг успехов в переговорах по футболисту. За него заплатят 8 миллионов евро, сообщает Eurosport.

В «Ницце» игрок провел вторую половину сезона, наиграв 14 матчей. Первую часть он играл в «Бенфике».

Прошлый сезон он также провел в аренде в «Шальке».

За «Барселону» Тодибо провел лишь четыре матча.