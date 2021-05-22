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«Ницца» выкупит у «Барселоны» защитника
Тодибо будет играть в Лиге 1
09:05
Фото: L'Equipe
«Ницца» близка к выкупу защитника «Барселоны» Жана-Клера Тобидо.
Французский клуб достиг успехов в переговорах по футболисту. За него заплатят 8 миллионов евро, сообщает Eurosport.
В «Ницце» игрок провел вторую половину сезона, наиграв 14 матчей. Первую часть он играл в «Бенфике».
Прошлый сезон он также провел в аренде в «Шальке».
За «Барселону» Тодибо провел лишь четыре матча.
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