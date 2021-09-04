Нивелировать отсутствие лидеров и поменять схему. Кого Петраков выпустит в основном составе на Францию

Нужно учесть ошибки, которые Украина допустила с Казахстаном

Превью

Фото: УАФ

Уже сегодня сборная Украины проведет очередной матч отбора на ЧМ-2022 – против действующих чемпионов мира, сборной Франции.

«Сине-желтые» уже проваливают это отбор – это можно смело утверждать: две ничьи с главным аутсайдером группы Казахстаном о многом говорят. Тем не менее, шансы на второе место в группе еще есть. Небольшие, но они есть. И если постараться хотя бы не проиграть Франции, то эти шансы вырастут.

Расстановка сборной Украины в последнем матче с Казахстаном (2:2) не была достаточно эффективной (схема 3-4-3), еще и двое лидеров команды (Зинченко и Буяльский) не смогут сыграть против французов. Против Казахстана Петраков выпустил три центральных защитника (Матвиенко, Забарный и Миколенко) и двоих вингбэков (которые располагались ближе к полузащитникам). Даже несмотря на такое количество номинальных защитников, украинцы часто давали сопернику, который ниже классом, создавать моменты. Изменения точно нужны.

Вратарь

Пятов не лучшим образом провел матч, в каждом из голов Казахстана голкипер имел шанс спасти команду, ведь удары приходились именно во вратарский ближний угол.

В июне вратарь объявил, что завершает карьеру в сборной. Видимо, он уже чувствовал, что его время прошло, а сил стало меньше. Как показал матч с Казахстаном, реакция Пятова также ослабела. Петраков должен дать шанс Денису Бойко, поскольку голкипер «Динамо» сейчас находится в лучшем тонусе. Вратарская рокировка хуже вряд ли сделает.

Защитники

Как мы уже говорили, с Казахстаном вышло три ЦЗ и два вингбэка. Это было эффективным решением в атаке (Соболь и Караваев создавали большинство во время атак Украины), но не слишком надежным в обороне (Караваев подсел, именно с его фланга были забиты мячи соперника). Кроме того, у сборной Украины был явный перекос на левый фланг. Команда Шевченко практически всегда играла в классических четыре защитника, так зачем же их переучивать за считанные дни, когда это будет не столь эффективно? В матче с Францией ожидаем увидеть два центральных защитника (Забарный и Матвиенко), а также два латераля на своих местах. Возможно, вместо Забарного Петраков выпустит Кривцова, поскольку Илья не очень надежен в последних матчах. Место Миколенко оспариваться не будет, а вот Караваев может присесть на скамейку запасных после индивидуальных неудач с Казахстаном. Возможно, Петраков рискнет, и даст шанс Тымчику. На это было бы интересно посмотреть.

Полузащитники

Сразу два игрока, которые принимали участие в матче с Казахстаном, не сыграют против Франции. Это Зинченко – из-за перебора желтых карточек, и Буяльский – из-за повреждения (хавбек пропустит две недели). Стиль игры Петракова схож со стилем игры экс-тренера сборной Украины Фоменко, который знает, как побеждать Францию (вспоминаем 2013-й год, плей-офф ЧМ-2014 и киевские 2:0). Эти тренеры умеют терпеть и выстраивать компактную защитную игру против топ-команд. Если Петраков поставил четверых защитников и сыграет в классические 4-3-3 аля Шевченко, то на Францию он может поставить двух опорных полузащитников. Не исключен вариант, что мы увидим на поле и Степаненко, и Сидорчука. Это сделает центральную линию менее техничной, но более надежной, а также закроет позиции тех, кто не сможет сыграть. На место атакующего хавбека можно попробовать Малиновского либо Шапаренко (второй сейчас в лучшей форме).

Место правого вингера традиционно займет Ярмоленко, а слева вариантов очень мало. Здесь появится или Зубков, или Цыганков (Виктор может сыграть и на неродном фланге). Хотя, Петраков может одновременно использовать на поле и Малиновского, и Шапаренко, переведя одного из них на место вингера. А Зубков и Цыганков останутся в запасе. Выбор есть.

Форвард

Здесь даже нечего гадать, основным будет Яремчук. Как показала встреча с Казахстаном, Сикан может быть джокером (оба мяча сборной Украины забили именно два наших форварда). Возможно, у Даниила снова будет возможность выйти на замену. Но вариантов на это позиции у нас почти нет.

Ориентировочный стартовый состав сборной Украины на матч с Францией (схема 4-3-3): Бойко – Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Сидорчук, Малиновский – Шапаренко, Ярмоленко – Яремчук.

Онлайн трансляция матча Украина – Франция.