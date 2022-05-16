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Нкунку став найкращим гравцем Бундесліги сезону-2021/22

Хавбек «РБ Лейпциг» забив 20 голів у чемпіонаті Німеччини
Футбол Бундеслига (Германия)
20:28
Нкунку став найкращим гравцем Бундесліги сезону-2021/22
Крістоферу Нкунку / Фото - dw.com
Бундесліга на своєму офіційному аккаунті в Twitter назвала найкращого футболіста за підсумками сезону-2021/22.

Нагорода дісталася хавбеку «РБ Лейпциг» Крістоферу Нкунку.



24-річний француз зіграв у всіх 34 матчах сезону, в яких забив 20 голів та зробив 13 результативних передач.

Нагадаємо, що нападник «Баварії» Роберт Левандовскі в сьомому сезоні підряд став найкращим бомбардиром Бундесліги.
Владимир Кириченко
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