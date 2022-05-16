В останньому турі Бундесліги «РБ Лейпциг» завоював місце у Лізі чемпіонів, «Штутгарт» не вилетів
Нкунку став найкращим гравцем Бундесліги сезону-2021/22
Хавбек «РБ Лейпциг» забив 20 голів у чемпіонаті Німеччини
20:28
Крістоферу Нкунку / Фото - dw.comБундесліга на своєму офіційному аккаунті в Twitter назвала найкращого футболіста за підсумками сезону-2021/22.
Нагорода дісталася хавбеку «РБ Лейпциг» Крістоферу Нкунку.
Euer Spieler der Saison? Wenig überraschend heißt er Christopher Nkunku (@c_nk97) - der @rbleipzig-Star hatte schon in dieser Saison beim #BundesligaPOTM ordentlich abgeräumt! #BLTOTS | @eafussball | #Bundesliga pic.twitter.com/xaKFWSgiDD— BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) May 16, 2022
24-річний француз зіграв у всіх 34 матчах сезону, в яких забив 20 голів та зробив 13 результативних передач.
Нагадаємо, що нападник «Баварії» Роберт Левандовскі в сьомому сезоні підряд став найкращим бомбардиром Бундесліги.
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