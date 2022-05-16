Нкунку став найкращим гравцем Бундесліги сезону-2021/22

Хавбек «РБ Лейпциг» забив 20 голів у чемпіонаті Німеччини

Крістоферу Нкунку / Фото - dw.com

Бундесліга на своєму офіційному аккаунті вr назвала найкращого футболіста за підсумками сезону-2021/22.Нагорода дісталася хавбеку «РБ Лейпциг»24-річний француз зіграв у всіх 34 матчах сезону, в яких забив 20 голів та зробив 13 результативних передач.Нагадаємо, що нападник «Баварії»