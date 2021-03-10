Норвежская машина. Холанд установил потрясающий рекорд в Лиге чемпионов

Эрлинг Холанд / Фото: Getty Images

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» и «Севилья» сыграли вничью (2:2), но дальше прошли немцы по сумме двух встреч (5:4).

Дублем в этой встрече за «Боруссию» отметился Эрлинг Холанд. Как сообщает Opta, чтобы забить 20 мячей в Лиге чемпионов Холанду понадобилось 14 матчей. Это абсолютный рекорд турнира. Предыдущее достижение принадлежало Харри Кейну из «Тоттенхэма» – у него 20 голов в первых 24 матчах Лиги чемпионов.

Напомним, в первом матче с «Севильей» Холанд также сделал дубль.