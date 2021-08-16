Норвежские футболисты устроили секс-вечеринку прямо на футбольном поле

Игроки бурно отпраздновали переход в клуб новичка

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Игроки норвежского «Бранна» попали в большой секс-скандал, сообщает Tv2.no.

12 футболистов собрались на клубной базе, чтобы отпраздновать новый трансфер команды во время праздничного ужина. Но вскоре ужин перерос в нечто большее: игрокам стало скучно, и они пригласили на стадион девушек.

Закончилось все тем, что они занимались сексом на клубной арене и бегали голышом по футбольному полю.

В «Бранне» подтвердили скандальную выходку игроков, но не стали наказывать их за столь бурное празднование.

Напомним, ранее в центре секс-скандала оказался экс игрок МЮ Уэйн Руни.