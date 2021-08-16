«Милан» отдал в аренду «Айнтрахту» норвежского хавбека
Норвежские футболисты устроили секс-вечеринку прямо на футбольном поле
Игроки бурно отпраздновали переход в клуб новичка
фото - Wikipedia
Игроки норвежского «Бранна» попали в большой секс-скандал, сообщает Tv2.no.
12 футболистов собрались на клубной базе, чтобы отпраздновать новый трансфер команды во время праздничного ужина. Но вскоре ужин перерос в нечто большее: игрокам стало скучно, и они пригласили на стадион девушек.
Закончилось все тем, что они занимались сексом на клубной арене и бегали голышом по футбольному полю.
В «Бранне» подтвердили скандальную выходку игроков, но не стали наказывать их за столь бурное празднование.
Напомним, ранее в центре секс-скандала оказался экс игрок МЮ Уэйн Руни.
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