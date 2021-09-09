Новая «десятка» «Барселоны» сможет сыграть против «Динамо»

Вингер успеет восстановиться к матчу в Лиге чемпионов

Ансу Фати / Фото - Transfermarkt

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати продолжает восстанавливаться после травмы. Об этом сообщает AS.

По информации источника, 18-летний вингер, скорее всего, сможет вернуться на поле лишь после паузы на международные матчи в октябре. В клубе не будут торопить реабилитацию игрока.

Если прогноз сбудется, Фати пропустит матчи против «Баварии» и «Бенфики» в Лиге чемпионов. Также футболист не сможет сыграть против «Атлетико», «Гранады», «Кадиса» и «Леванте» в Примере.

Примечательно, что таким образом, нападающий успеет восстановиться ко встрече с «Динамо». Поединок состоится в рамках третьего тура главного еврокубка.

Ранее Фати получил 10-й номер, до этого принадлежавший Лионелю Месси.