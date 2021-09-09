Легенда «Барселоны»: «Куман – лучший тренер для команды»
Новая «десятка» «Барселоны» сможет сыграть против «Динамо»
Вингер успеет восстановиться к матчу в Лиге чемпионов
17:01
Ансу Фати / Фото - Transfermarkt
Нападающий «Барселоны» Ансу Фати продолжает восстанавливаться после травмы. Об этом сообщает AS.
По информации источника, 18-летний вингер, скорее всего, сможет вернуться на поле лишь после паузы на международные матчи в октябре. В клубе не будут торопить реабилитацию игрока.
Если прогноз сбудется, Фати пропустит матчи против «Баварии» и «Бенфики» в Лиге чемпионов. Также футболист не сможет сыграть против «Атлетико», «Гранады», «Кадиса» и «Леванте» в Примере.
Примечательно, что таким образом, нападающий успеет восстановиться ко встрече с «Динамо». Поединок состоится в рамках третьего тура главного еврокубка.
Ранее Фати получил 10-й номер, до этого принадлежавший Лионелю Месси.
Комментарии 0