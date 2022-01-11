«Черноморец» подписал вратаря «Днепра-1»
Новая стратегия. «Черноморец» подписал еще одного игрока «Динамо»
Форвард замечен на тренировке одесситов
Назарий Русин / Фото - ФК Динамо Киев
Нападающий «Динамо» Назарий Русин нашел вариант для продолжения карьеры. Футболист будет выступить за «Черноморец».
Пресс-служба одесского клуба опубликовала фото занятия на сборе в Турции. На одном из них замечен 23-летний игрок.
Пока неизвестно, сделка оформлена на правах аренды или полноценного трансфера. О переходе пока не объявлено официально.
Напомним, первую часть сезона Русин провел в аренде «Днепру-1».
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