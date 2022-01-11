Новая стратегия. «Черноморец» подписал еще одного игрока «Динамо»

Форвард замечен на тренировке одесситов

Назарий Русин / Фото - ФК Динамо Киев

Нападающий «Динамо» Назарий Русин нашел вариант для продолжения карьеры. Футболист будет выступить за «Черноморец».

Пресс-служба одесского клуба опубликовала фото занятия на сборе в Турции. На одном из них замечен 23-летний игрок.

Пока неизвестно, сделка оформлена на правах аренды или полноценного трансфера. О переходе пока не объявлено официально.