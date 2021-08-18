Новички «Шахтера» забивали в 5 из 7 матчей нового сезона

Пока что трансферы оправдывают себя

фото - ФК Шахтер

В квалификационном матче Лиги чемпионов против «Монако» (0:1) единственный гол забил вингер «Шахтера» Педриньо. Бразилец уже второй раз отличился в футболке «горняков».

Новички донецкого клуба забивали в пяти стартовых матчах сезона 21/22 из семи возможных. Лишь в ничейном матче с «Александрией» и выездной победе над «Генком» обошлось без мячей новых игроков.

Помимо Педриньо четырьмя мячами отличился Лассина Траоре, перешедший этим летом из «Аякса».

В общей сложности, донецкий клуб потратил на летние подписания 46 миллионов евро. Кроме двух вышеназванных игроков, в Украину также переехал защитник Марлон.

Напомним, тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о шансах команды на выход в групповой этап ЛЧ.