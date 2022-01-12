Хавбек «Динамо»: «В «Александрии» мне могут помогать расти»
Новичок «Александрии» объяснил, почему ему будет легко влиться в коллектив
Хавбек перебрался в ряды «горожан» из «Колоса»
Денис Костышин / Фото - ФК Александрия
Полузащитник Денис Костышин поделился в эфире Футбол NEWS впечатлениями от перехода в «Александрию».
Команда только первый день собралась, со всеми ребятами я знаком: с Кириллом Ковальцом, Владом Калитвинцевым, Артуром Авагимяном, с Билошевским и Кожушко играл в «Днепре» и «Колосе».
Поэтому, думаю, влиться в коллектив будет легко. Дай Бог, чтобы все было хорошо и мы побеждали.
Хавбек «Динамо» Богдан Билошевский назвал преимущества аренды в «Александрию».
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