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Новичок АПЛ «Брентфорд» в меньшинстве разобрался с «Вулверхэмптоном»

Ранее от «пчел» уже пострадал лондонский «Арсенал»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
16:25
Новичок АПЛ «Брентфорд» в меньшинстве разобрался с «Вулверхэмптоном»
фото - Birmingham Mail

В матче пятого тура английской Премьер лиги «Вулверхэмптон» на своем поле принимал «Брентфорд».

Новички высшего дивизиона в первом тайме смогли шокировать хозяев, когда Тони реализовал пенальти, а Мбемо уже с игры удвоил преимущество в счете.

Во втором тайме «пчелы» остались в меньшинстве, когда Батист схлопотал удаление.

Но, даже играя против десятерых, «Вулвз» не смогли выровнять положение и уступили.

Для «Брентфорда» эта победа стала второй в чемпионате. В первом туре они обыграли «Арсенал». Еще дважды «пчелы» сыграли вничью и один раз потерпели поражение.

«Волки» же после ухода Нуну Эшпириту Санту ужасающе стартуют в АПЛ – в пяти матчах они лишь однажды смогли набрать очки, обыграв «Уотфорд».

АПЛ, 5 тур

«Вулверхэмптон» – «Брентфорд» 0:2

Голы: Тони, 28 (пен.), Мбемо, 34

«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Семеду (Фабиу Силва, 82), Коуди, Саисс (Хван Хи Чхан, 46), Килмен, Марсал (Поденсе, 72), Моутинью, Рубен Невеш, Хименес, Траоре, Тринкау.

«Брентфорд»: Райя, Янссон (Йоргенсен, 82), Айер, Пиннок, Генри (Роэрслев, 75), Канос (Оньека, 68), Нергор, Янельт, Батист, Тоуни, Мбемо.

Предупреждения: Жозе Са (27), Саисс (38), Генри (46), Рубен Невеш (58), Батист (59), Янссон (74).

Удаления: Батист (64)

Павел Харченко
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