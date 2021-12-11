Новичок АПЛ «Брентфорд» вырвал победу над «Уотфордом», забив дважды после 84-й минуты

«Пчелы» пока не покидают топ-10

Фото - Брентфорд

В 16-м туре английской Премьер-лиги «Брентфорд» на своем поле одержал волевую победу над «Уотфордом».

Матч начался довольно успешно для гостей. На перерыв команда ушла, ведя в счете. Забил Деннис.

Во втором тайме голов пришлось ждать до 84-й минуты. Новичок АПЛ, благодаря голу Янссона и реализованному пенальти Мбемо, перевернул игру и вырвал победу.

«Брентфорд» вернулся в верхнюю десятку турнирной таблицы. «Уотфорд» расположился в шаге от зоны вылета.

АПЛ, 16 тур

«Брентфорд» – «Уотфорд» 2:1

Голы: Янссон, 84, Мбемо, 90 (пен.) – Деннис, 24

«Брентфорд»: Альваро Фернандес, Янельт, Гуд, Янссон, Роэрслев, Баптист, Нергор, Йенсен (Годдос, 69), Генри (Оньека, 77), Мбемо, Висса (Форсс, 69).

«Уотфорд»: Бахманн, Фемения, Трост-Эконг, Кэткарт, Нгакиа, Эрнандес (Сема, 77), Клеверли (Жоао Педро, 58), Кинг, Куцка, Сиссоко, Деннис (Туфан, 90).

Янельт, Янссон, Гуд, Оньека