Новичок АПЛ «Брентфорд» вырвал победу над «Уотфордом», забив дважды после 84-й минуты
В 16-м туре английской Премьер-лиги «Брентфорд» на своем поле одержал волевую победу над «Уотфордом».
Матч начался довольно успешно для гостей. На перерыв команда ушла, ведя в счете. Забил Деннис.
Во втором тайме голов пришлось ждать до 84-й минуты. Новичок АПЛ, благодаря голу Янссона и реализованному пенальти Мбемо, перевернул игру и вырвал победу.
«Брентфорд» вернулся в верхнюю десятку турнирной таблицы. «Уотфорд» расположился в шаге от зоны вылета.
АПЛ, 16 тур
«Брентфорд» – «Уотфорд» 2:1
Голы: Янссон, 84, Мбемо, 90 (пен.) – Деннис, 24
«Брентфорд»: Альваро Фернандес, Янельт, Гуд, Янссон, Роэрслев, Баптист, Нергор, Йенсен (Годдос, 69), Генри (Оньека, 77), Мбемо, Висса (Форсс, 69).
«Уотфорд»: Бахманн, Фемения, Трост-Эконг, Кэткарт, Нгакиа, Эрнандес (Сема, 77), Клеверли (Жоао Педро, 58), Кинг, Куцка, Сиссоко, Деннис (Туфан, 90).Предупреждения: Янельт, Янссон, Гуд, Оньека
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