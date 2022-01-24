«Манчестер Юнайтед» с Роналду в составе обыграл «Брентфорд»
Новичок АПЛ продлил контракт с главным тренером
Новое соглашение подписал и его ассистент
14:17
Фото: Брентфорд
Новичок АПЛ «Брентфорд» объявил о продлении контракта с главным тренером.
Новое соглашение до 2025-го года подписал Томас Франк. Также продлил контракт и его ассистент Брайан Ример, сообщает сайт клуба.
В «Брентфорде» оба работают с 2018-го года. По итогам прошлого сезона им удалось вывести команду в АПЛ через плей-офф.
«Брентфорд» идет 14-м в таблице АПЛ после 23 туров. Сообщалось, что вскоре к команде может присоединиться Кристиан Эриксен.
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