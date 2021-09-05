Новичок «Арсенала»: «В Италии у меня было много травм. Надеюсь, что переход поможет мне встать на позитивный путь»

Дэвид Хэй – Джо Фурнье. Онлайн трансляция
12 сентября 05:00
Новичок «Арсенала» Такехиро Томиясу прокомментировал Goal.com свой переход лондонский клуб.
«У меня было много травм в Италии, было много мышечных повреждений за последние пару лет. Я был не в лучшей форме, не мог играть на сто процентов или не был доволен своей игрой. Надеюсь, что переход в «Арсенал» поможет мне встать на позитивный путь. Я чувствую, что команда меняется. Попадание в АПЛ было моей целью, я счастлив перейти в такой большой клуб, как «Арсенал».
«Болонья» получила за своего игрока почти 20 миллионов евро.
В Италии он провел два года.
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