В «Днепре-1» отказались от идеи подписания Коноплянки
Новичок «Днепра-1»: «Могу сыграть в атаке на любой позиции»
Гуаль также высказался о разнице между Украиной и Испанией
Марк Гуаль / Фото: Футбол 24
Новичок «Днепра-1» Марк Гуаль высказался о своем переезде в УПЛ.
«Конечно, между Украиной и Испанией большая разница, но мои партнеры очень мне помогают, чтобы адаптация прошла как можно быстрее.
Это хорошая команда, мне уже понятна философия главного тренера. У него есть четкая идея, которая мне очень нравится, люблю именно такой футбол. В команде есть все для того, чтобы я прогрессировал и развивался.
Могу сыграть на любой позиции впереди, мне нравится использовать пространство, а также играть с мячом в ногах. Это дает дополнительные возможности как для меня, так и для команды».
Ранее главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич дал характеристику Гуалю.
Комментарии 0