Новичок «Днепра-1»: «Могу сыграть в атаке на любой позиции»

Марк Гуаль / Фото: Футбол 24

Новичок «Днепра-1» Марк Гуаль высказался о своем переезде в УПЛ.

Это хорошая команда, мне уже понятна философия главного тренера. У него есть четкая идея, которая мне очень нравится, люблю именно такой футбол. В команде есть все для того, чтобы я прогрессировал и развивался.

Могу сыграть на любой позиции впереди, мне нравится использовать пространство, а также играть с мячом в ногах. Это дает дополнительные возможности как для меня, так и для команды».