Новичок «Ингульца»: «Ни в коем случае не пугает, что команда – претендент на вылет»
Полузащитник «Ингульца» Андрей Близниченко рассказал о причинах выбора команды из Петрово для продолжения карьеры.
В какой-то мере Бартулович поспособствовал. Мы с Младеном соседи в Днепре, он говорил мне об этом еще в сентябре, когда я только разорвал контракт с молдавским клубом. Я отказался, поскольку не был готов на 100%. К тому же мы с моим агентом не спешили, понимая, что за это время могут быть и другие варианты. Впрочем, потом все как-то само собой разрешилось. Здесь заслуга и Младена, и моего агента.
Ни в коем случае не пугает, что «Ингулец» один из претендентов на понижение в классе. Сейчас идет серьезное усиление. Со своей стороны приложу все силы, чтобы помочь «Ингульцу» стать сильнее. Я смотрел много матчей команды. Могу сказать, что по игре она практически никому не уступала. Просто преследовал какой-то злой рок с итоговым счетом.
С Александром Поворознюком я говорил по телефону сразу после подписания контракта. Президент оправдал мои ожидания. Мне нравятся открытые люди. Пусть будет горькая правда, чем сладкая ложь. Александр Григорьевич – открытый человек и говорит то, что думает. Это подкупает. Я уверен, что «Ингулец» завершит сезон в середине турнирной таблицы.
Близниченко также рассказал, по каким причинам покинул «Шериф».
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