Новичок «Ингульца»: «Ни в коем случае не пугает, что команда – претендент на вылет»

Андрей Близниченко / Фото - ФК Ингулец

Полузащитник «Ингульца» Андрей Близниченко рассказал о причинах выбора команды из Петрово для продолжения карьеры.

Ни в коем случае не пугает, что «Ингулец» один из претендентов на понижение в классе. Сейчас идет серьезное усиление. Со своей стороны приложу все силы, чтобы помочь «Ингульцу» стать сильнее. Я смотрел много матчей команды. Могу сказать, что по игре она практически никому не уступала. Просто преследовал какой-то злой рок с итоговым счетом.

С Александром Поворознюком я говорил по телефону сразу после подписания контракта. Президент оправдал мои ожидания. Мне нравятся открытые люди. Пусть будет горькая правда, чем сладкая ложь. Александр Григорьевич – открытый человек и говорит то, что думает. Это подкупает. Я уверен, что «Ингулец» завершит сезон в середине турнирной таблицы.