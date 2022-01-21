Новичок «Колоса» во второй раз за четыре месяца подхватил коронавирус

В связи с заболеванием Тотовицкий пропустил медосмотр

Фото: koloskovalivka.com

Новичок «Колоса» Андрей Тотовицкий заразился COVID-19, сообщает «Футбол NEWS».



По данной причине полузащитник пропустил медосмотр команды после выхода из отпуска. Отметим, что в октябре 2021 года хавбек уже болел коронавирусной инфекцией.

Стали известны финансовые условия контракта Тотовицкого. Напомним, что у Тотовицкого было предложение от «Динамо», но киевляне не гарантировали подписание контракта, а лишь предложили поехать с командой за зимние сборы.