«Ничего такого». Алиев – о потенциальном российском гражданстве Мампасси
Новичок «Локомотива» назвал самый запомнившийся матч за сборную Украины
Защитник, возможно, больше не наденет сине-желтую футболку
10:59
Марк Мампасси
Новоиспеченный защитник «Локомотива» Марк Мампасси назвал самый запоминающийся момент за время выступлений в юношеской сборной Украины.
В квалификационном раунде чемпионата Европы больше всего запомнился поединок с хозяевами, сборной Польши. В матче с ней поляков устраивала только победа, но все закончилось подписанием мирного соглашения, что позволило нам занять первое место.
Когда команда соберется для подготовки к элит-раунду в Нидерландах? Знаю только, что этот турнир пройдет в конце марта, поэтому можно предположить, что соберемся вместе в середине февраля. Кстати, мне очень понравился микроклимат в сборной, в Польше мы были сильны командой, наши тренеры во главе с Владимиром Езерским оказались классными мотиваторами.
Ранее экс-глава комитета национальных команд УАФ Мирон Маркевич заявил, что для Мампасси после трансфера в Россию закрыты двери в сборную Украины.
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