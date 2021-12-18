Новичок «Локомотива» назвал самый запомнившийся матч за сборную Украины

Марк Мампасси

Новоиспеченный защитник «Локомотива» Марк Мампасси назвал самый запоминающийся момент за время выступлений в юношеской сборной Украины.

Когда команда соберется для подготовки к элит-раунду в Нидерландах? Знаю только, что этот турнир пройдет в конце марта, поэтому можно предположить, что соберемся вместе в середине февраля. Кстати, мне очень понравился микроклимат в сборной, в Польше мы были сильны командой, наши тренеры во главе с Владимиром Езерским оказались классными мотиваторами.