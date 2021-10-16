Новичок «Металлиста-1925»: «В 18 лет мог оказаться в «Шахтере», но не сложилось»

Кверквелия будет играть в УПЛ

Фото: Металлист-1925

Защитник «Металлиста-1925» Соломон Кверквелия признался, что мог оказаться в УПЛ намного раньше.

«Об Украине я много знаю, слышал. У меня здесь друзья. Мой близкий друг – это Тарас Михалик, мы играли вместе с ним в составе «Локомотива». Мы с ним каждый день на связи, общаемся. Город я еще не успел увидеть. О команде могу сказать, что здесь классные ребята, хороший коллектив. Здесь есть все для того, чтобы играть в футбол. Мне все нравится».

Что вообще знаешь о сегодняшнем украинском футболе?

«Я знаком с Марко Девичем, мы вместе с ним играли в «Рубине». Конечно, я знаю об украинском футболе, потому что с Давитом Хочолавой, который играл в «Шахтере», мы несколько лет играем вместе с ним в составе сборной Грузии. В принципе я, как мог, всегда следил за чемпионатом Украины».

Еще в самом начале профессиональной карьеры ты мог оказаться в Украине?

«Это было, когда мне было 18 лет. Я приезжал в Турцию на сборы «Шахтера». Был там на просмотре, но не сложилось».

29-летний защитник ранее играл в России. Он был чемпионом в составе «Локомотива».