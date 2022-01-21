Новичок «Металлиста»: «Это клуб с великой историей. Должны вернуть ему прежние позиции»

Фото: ФК Металлист

Новичок «Металлиста» Херонимо Поблете рассказал о задаче в новой команде.

Мои сильные стороны – игра в опорной зоне как с мячом, так и без него. Готов делать все что угодно, чтобы помочь команде одерживать победы. «Металлист» – клуб с великой историей, поэтому мы должны, как минимум, вернуть его прежние позиции».