«Металлист» не смог договориться о переходе бразильского форварда
Новичок «Металлиста»: «Это клуб с великой историей. Должны вернуть ему прежние позиции»
Поблете присоединился к команде в январе
18:28
Фото: ФК Металлист
Новичок «Металлиста» Херонимо Поблете рассказал о задаче в новой команде.
«Я очень счастлив от того, как меня приняла команда. Сейчас самое главное подготовить физическую составляющую, чтобы как можно скорее перейти к непосредственной работе бок о бок с главным тренером.
Мои сильные стороны – игра в опорной зоне как с мячом, так и без него. Готов делать все что угодно, чтобы помочь команде одерживать победы. «Металлист» – клуб с великой историей, поэтому мы должны, как минимум, вернуть его прежние позиции».
До этого он играл за аргентинский «Велес».
Контракт с ним подписан на 3,5 года.
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