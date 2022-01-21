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Новичок «Металлиста»: «Это клуб с великой историей. Должны вернуть ему прежние позиции»

Поблете присоединился к команде в январе
Футбол Первая лига
18:28
Новичок «Металлиста»: «Это клуб с великой историей. Должны вернуть ему прежние позиции»
Фото: ФК Металлист

Новичок «Металлиста» Херонимо Поблете рассказал о задаче в новой команде.

«Я очень счастлив от того, как меня приняла команда. Сейчас самое главное подготовить физическую составляющую, чтобы как можно скорее перейти к непосредственной работе бок о бок с главным тренером.

Мои сильные стороны – игра в опорной зоне как с мячом, так и без него. Готов делать все что угодно, чтобы помочь команде одерживать победы. «Металлист» – клуб с великой историей, поэтому мы должны, как минимум, вернуть его прежние позиции».


До этого он играл за аргентинский «Велес».

Контракт с ним подписан на 3,5 года.

Источник: footballua.tv Андрей Усмонов
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