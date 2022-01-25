Новичок «Металлиста»: «Хочу вместе с командой выйти в Лиге чемпионов в следующем сезоне»

Хуан Касарес / Фото: ФК Металлист

Новичок «Металлиста» Хуан Касарес высказался о планах со своей новой командой.

Я недавно присоединился к команде и практически никого не знаю, но уверен, что очень быстро это исправлю.

Понимаю, что по физическим кондициям я могу немного отставать от команды. Буду упорно работать и планирую поучаствовать в спарринге в конце недели».