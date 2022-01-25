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Новичок «Металлиста»: «Хочу вместе с командой выйти в Лиге чемпионов в следующем сезоне»

У Касареса амбициозные цели
Футбол Первая лига
13:41
Новичок «Металлиста»: «Хочу вместе с командой выйти в Лиге чемпионов в следующем сезоне»
Хуан Касарес / Фото: ФК Металлист

Новичок «Металлиста» Хуан Касарес высказался о планах со своей новой командой.

«Я хочу вместе с командой выйти в УПЛ и в следующем сезоне пробиться в еврокубки – Лигу Европы или Лигу чемпионов.

Я недавно присоединился к команде и практически никого не знаю, но уверен, что очень быстро это исправлю.

Понимаю, что по физическим кондициям я могу немного отставать от команды. Буду упорно работать и планирую поучаствовать в спарринге в конце недели».


Напомним, «Металлист» уверенно лидирует в турнирной таблице Первой лиги.

Источник: footballua.tv Петр Приходько
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