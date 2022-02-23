Защитник «Шахтера»: «Нам будет тяжело вскрыть оборону «Металлиста 1925»
Новичок «Металлиста»: «В Бразилии больше играют с мячом — не так сильно обороняются, как в Украине»
Паулиньо дебютировал за команду
14:17
Фото: ФК Металлист
Новичок «Металлиста» Паулиньо прокомментировал свой дебютный матч за команду – в контрольной встрече на сборе.
Паулиньо, сегодня ты дебютировал в составе «Металлиста». Опиши свои эмоции от первого матча за нашу команду.
«Очень рад вернуться на футбольное поле! Благодарю весь тренерский штаб — физиотерапевта, тренера по физподготовке и, конечно, главного тренера! Они все сделали для того, чтобы я чувствовал себя комфортно и быстро вернулся на футбольное поле. Благодарю всех, теперь осталось только играть».
На сколько процентов ты уже готов?
«Сборы — это всегда подготовительный период. Сейчас я чувствую себя комфортно, а игры на сборах должны пойти мне на пользу. Дай бог, чтобы к кубковому матчу против «Зари» я был готов на 100 процентов».
Сегодня соперники играли против тебя довольно грубо. После чемпионата Бразилии, где в основном техничные футболисты, такое для тебя непривычно?
«Да, чувствуется разница, потому что в Бразилии больше играют с мячом — не так сильно обороняются, как здесь. Но я хорошо готов к этому, хотя, конечно, всегда нужно адаптироваться. Все знают мои сильные качества — например, что я умею обыграть один в один. Но, по большому счету, мне без разницы, готов играть в любой футбол».
Ты сегодня взаимодействовал на фланге с 14-летним Кириллом Дигтярем. Насколько комфортно чувствовал себя рядом с ним?
«Мы все поддерживаем друг друга. Когда 11 человек выходят на футбольное поле, то без разницы, кому сколько лет. Я знаю, что Кирилл — парень из Академии «Металлиста». И повторюсь, мы всегда все друг друга поддерживаем — неважно, опытный это футболист или совсем юный. Мне удобно играть с Кириллом, у него все впереди».
«Металлист» также может подписать аргентинского игрока.
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