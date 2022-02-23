Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 4
Завтра 9
Развернуть Свернуть
Футбол (2 события из 2) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Челси - Лилль 2:0 Окончен
22:00 Вильярреал - Ювентус 1:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (4 события из 5) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Бенфика - Аякс -:- Запланирован
22:00 Атлетико - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Бернли - Тоттенхэм -:- Запланирован
21:45 Ливерпуль - Лидс -:- Запланирован
Футбол (9 событий из 9) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Динамо Загреб - Севилья -:- Запланирован
19:45 Олимпиакос - Аталанта -:- Запланирован
19:45 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг -:- Запланирован
19:45 Лацио - Порту -:- Запланирован
22:00 Наполи - Барселона -:- Запланирован
22:00 Бетис - Зенит -:- Запланирован
22:00 Глазго Рейнджерс - Боруссия Дортмунд -:- Запланирован
22:00 Брага - Шериф -:- Запланирован
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Арсенал - Вулверхэмптон -:- Запланирован
Сейчас в эфире
15:50
Бокс. K2 Promotion. Беринчик - Аньянву
13:55
live
Хоккей. Суперлига Париматч. Альтаир - СК Сокол. Прямая трансляция

Новичок «Металлиста»: «В Бразилии больше играют с мячом — не так сильно обороняются, как в Украине»

Паулиньо дебютировал за команду
Футбол Первая лига
14:17
Новичок «Металлиста»: «В Бразилии больше играют с мячом — не так сильно обороняются, как в Украине»
Фото: ФК Металлист

Новичок «Металлиста» Паулиньо прокомментировал свой дебютный матч за команду – в контрольной встрече на сборе.

Паулиньо, сегодня ты дебютировал в составе «Металлиста». Опиши свои эмоции от первого матча за нашу команду.

«Очень рад вернуться на футбольное поле! Благодарю весь тренерский штаб — физиотерапевта, тренера по физподготовке и, конечно, главного тренера! Они все сделали для того, чтобы я чувствовал себя комфортно и быстро вернулся на футбольное поле. Благодарю всех, теперь осталось только играть».

На сколько процентов ты уже готов?

«Сборы — это всегда подготовительный период. Сейчас я чувствую себя комфортно, а игры на сборах должны пойти мне на пользу. Дай бог, чтобы к кубковому матчу против «Зари» я был готов на 100 процентов».

Сегодня соперники играли против тебя довольно грубо. После чемпионата Бразилии, где в основном техничные футболисты, такое для тебя непривычно?

«Да, чувствуется разница, потому что в Бразилии больше играют с мячом — не так сильно обороняются, как здесь. Но я хорошо готов к этому, хотя, конечно, всегда нужно адаптироваться. Все знают мои сильные качества — например, что я умею обыграть один в один. Но, по большому счету, мне без разницы, готов играть в любой футбол».

Ты сегодня взаимодействовал на фланге с 14-летним Кириллом Дигтярем. Насколько комфортно чувствовал себя рядом с ним?

«Мы все поддерживаем друг друга. Когда 11 человек выходят на футбольное поле, то без разницы, кому сколько лет. Я знаю, что Кирилл — парень из Академии «Металлиста». И повторюсь, мы всегда все друг друга поддерживаем — неважно, опытный это футболист или совсем юный. Мне удобно играть с Кириллом, у него все впереди».

«Металлист» также может подписать аргентинского игрока.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Металлист

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Металлист» может подписать аргентинского полузащитника
«Металлист» может подписать аргентинского полузащитника
Футбол Первая лига
21 февраля 14:23
«Металлист» разбил клуб из Киргизстана на сборе
«Металлист» разбил клуб из Киргизстана на сборе
Футбол Первая лига
19 февраля 13:10
Картушов – о переходе в «Металлист»: «Все прошло довольно быстро»
Картушов – о переходе в «Металлист»: «Все прошло довольно быстро»
Футбол Украинская Премьер-лига
19 февраля 10:10
«Металлист» объявил о переходе лидера «Десны»
«Металлист» объявил о переходе лидера «Десны»
Футбол Украинская Премьер-лига
18 февраля 22:26
Ярославский: «Ощущение, что в деле о ДТП уже назначили виновного и подгоняют под это доказательную базу»
Ярославский: «Ощущение, что в деле о ДТП уже назначили виновного и подгоняют под это доказательную базу»
Футбол Первая лига
17 февраля 14:05
Гол 14-летнего игрока помог «Металлисту» разгромить соперника. Матч закончился дракой
Гол 14-летнего игрока помог «Металлисту» разгромить соперника. Матч закончился дракой
Футбол Первая лига
16 февраля 17:44

Новости: Футбол

Экс-игрок «Шахтера» Шевчук: «Мы никому не отдадим Украину»
Экс-игрок «Шахтера» Шевчук: «Мы никому не отдадим Украину»
Украинская Премьер-лига
15:46
Ротань: «Старый Коноплянка еще вернется»
Ротань: «Старый Коноплянка еще вернется»
Украинские легионеры
14:56
Роналдо: «Игра Мбаппе напоминает мне мою»
Роналдо: «Игра Мбаппе напоминает мне мою»
Лига 1 (Франция)
14:41
Финал Кубка английской лиги. «Ливерпуль» – «Челси». Онлайн трансляция
Финал Кубка английской лиги. «Ливерпуль» – «Челси». Онлайн трансляция
Премьер-Лига (Англия)
14:32
В UEFA сообщили, что угрозы польским футболистам в России нет
В UEFA сообщили, что угрозы польским футболистам в России нет
Чемпионат мира по футболу
14:18
Новичок «Металлиста»: «В Бразилии больше играют с мячом — не так сильно обороняются, как в Украине»
Новичок «Металлиста»: «В Бразилии больше играют с мячом — не так сильно обороняются, как в Украине»
Первая лига
14:17
Маркевич: «Мы довольны молодыми футболистами из «Шахтера»
Маркевич: «Мы довольны молодыми футболистами из «Шахтера»
Украинская Премьер-лига
13:59
«Сампдория» наняла переводчика для Супряги
«Сампдория» наняла переводчика для Супряги
Серия А (Италия)
13:47
Прогноз на матч Лиги чемпионов «Бенфика» – «Аякс»
Прогноз Прогноз на матч Лиги чемпионов «Бенфика» – «Аякс»
Прогнозы
13:40
Все новости

Популярные новости

«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
Olympics Пекин-2022
16 февраля 20:51
22
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Olympics Пекин-2022
17 февраля 17:58
22
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Бокс Профессиональный бокс
19 февраля 10:00
1
Неймар исполнил очень странный пенальти. Смеялся даже комментатор
Послесловие Неймар исполнил очень странный пенальти. Смеялся даже комментатор
Футбол Лига 1 (Франция)
20 февраля 19:24
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
Olympics Пекин-2022
16 февраля 08:50
28
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Olympics Пекин-2022
18 февраля 10:56
Все новости

Анонсы

Хоккейная Суперлига. «Донбасс» — «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
Хоккейная Суперлига. «Донбасс» — «Белый Барс». Видео трансляция
18:30
Хоккейная Суперлига. «Альтаир» — СК «Сокол». Видео трансляция
WEB
Хоккейная Суперлига. «Альтаир» — СК «Сокол». Видео трансляция
19:00
Лига чемпионов. «Атлетико» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Атлетико» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
22:00
Лига Европы. «Олимпиакос» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Олимпиакос» – «Аталанта». Онлайн трансляция
24 февраля 19:45
Лига Европы. «Наполи» – «Барселона». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Наполи» – «Барселона». Онлайн трансляция
24 февраля 22:00
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
26 февраля 10:15
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
26 февраля 14:15
Чемпионат Украины. «Металлист 1925» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Металлист 1925» – «Шахтер». Онлайн трансляция
26 февраля 17:00
Чемпионат Англии. «Эвертон» – «Манчестер Сити». Миколенко против Зинченко. Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Эвертон» – «Манчестер Сити». Миколенко против Зинченко. Онлайн трансляция
26 февраля 18:30
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
26 февраля 18:45
Бой за пояс IBF. Богдан Штонда – Милан Прат. Видео трансляция
WEB
TV
Бой за пояс IBF. Богдан Штонда – Милан Прат. Видео трансляция
26 февраля 20:30
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
27 февраля 10:55
Финал Кубка английской лиги. «Ливерпуль» – «Челси». Онлайн трансляция
WEB
Финал Кубка английской лиги. «Ливерпуль» – «Челси». Онлайн трансляция
27 февраля 18:30
Чемпионат Испании. «Барселона» – «Атлетик». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Барселона» – «Атлетик». Онлайн трансляция
27 февраля 22:00
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Сампдория». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Сампдория». Онлайн трансляция
28 февраля 21:45