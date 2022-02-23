Новичок «Металлиста»: «В Бразилии больше играют с мячом — не так сильно обороняются, как в Украине»

Паулиньо дебютировал за команду

Фото: ФК Металлист

Новичок «Металлиста» Паулиньо прокомментировал свой дебютный матч за команду – в контрольной встрече на сборе.

Паулиньо, сегодня ты дебютировал в составе «Металлиста». Опиши свои эмоции от первого матча за нашу команду.

«Очень рад вернуться на футбольное поле! Благодарю весь тренерский штаб — физиотерапевта, тренера по физподготовке и, конечно, главного тренера! Они все сделали для того, чтобы я чувствовал себя комфортно и быстро вернулся на футбольное поле. Благодарю всех, теперь осталось только играть».

На сколько процентов ты уже готов?

«Сборы — это всегда подготовительный период. Сейчас я чувствую себя комфортно, а игры на сборах должны пойти мне на пользу. Дай бог, чтобы к кубковому матчу против «Зари» я был готов на 100 процентов».

Сегодня соперники играли против тебя довольно грубо. После чемпионата Бразилии, где в основном техничные футболисты, такое для тебя непривычно?

«Да, чувствуется разница, потому что в Бразилии больше играют с мячом — не так сильно обороняются, как здесь. Но я хорошо готов к этому, хотя, конечно, всегда нужно адаптироваться. Все знают мои сильные качества — например, что я умею обыграть один в один. Но, по большому счету, мне без разницы, готов играть в любой футбол».

Ты сегодня взаимодействовал на фланге с 14-летним Кириллом Дигтярем. Насколько комфортно чувствовал себя рядом с ним?

«Мы все поддерживаем друг друга. Когда 11 человек выходят на футбольное поле, то без разницы, кому сколько лет. Я знаю, что Кирилл — парень из Академии «Металлиста». И повторюсь, мы всегда все друг друга поддерживаем — неважно, опытный это футболист или совсем юный. Мне удобно играть с Кириллом, у него все впереди».

«Металлист» также может подписать аргентинского игрока.