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Новичок «Руха»: «Тренировочная база клуба впечатляет. Одна из лучших»

Он стал первым в истории команды английским игроком
Футбол Украинская Премьер-лига
08:10
Новичок «Руха»: «Тренировочная база клуба впечатляет. Одна из лучших»
Фото: ФК Рух

Полузащитник Вив Соломон-Отабор прокомментировал пресс-службе клуба свой переход в украинский «Рух».

«Узнал о Рухе от своего хорошего знакомого из софийского ЦСКА. Признаюсь, предложение перейти в Рух воспринял сначала скептически, но впоследствии узнал многое об этом проекте, посоветовался с родителями и в конце концов принял решение стать игроком львовского клуба. Для меня это возможность поиграть в одном из лучших чемпионатов Европы. Уже успел познакомиться с командой, когда приезжал сюда неделю назад. Здесь очень приветливые ребята.

У вас все на самом высоком уровне. Тренировочная база клуба впечатляет. Одна из лучших, которые мне приходилось видеть. Такие, пожалуй, только у топовых клубов. К примеру, в Англии. Там тоже у детей есть все условия, чтобы развиваться и играть в футбол. Это очень классно.

Да, у меня есть опыт выступлений в Чемпионшипе. Футбол в Англии очень разнообразен. Все зависит от того, в какой лиге или в команде ты играешь. Что касается меня, то я люблю финтить и прорываться флангом. Я играю в свое удовольствие и всегда ставлю перед собой цель – забивать как можно больше голов. Теперь, когда я стал игроком Руха, постараюсь помочь клубу одерживать победы и подниматься как можно выше в турнирной таблице».


Он стал первым в истории клуба английским футболистом.

 

Андрей Усмонов
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