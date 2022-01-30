Новичок «Руха»: «Тренировочная база клуба впечатляет. Одна из лучших»

Фото: ФК Рух

Полузащитник Вив Соломон-Отабор прокомментировал пресс-службе клуба свой переход в украинский «Рух».

У вас все на самом высоком уровне. Тренировочная база клуба впечатляет. Одна из лучших, которые мне приходилось видеть. Такие, пожалуй, только у топовых клубов. К примеру, в Англии. Там тоже у детей есть все условия, чтобы развиваться и играть в футбол. Это очень классно.

Да, у меня есть опыт выступлений в Чемпионшипе. Футбол в Англии очень разнообразен. Все зависит от того, в какой лиге или в команде ты играешь. Что касается меня, то я люблю финтить и прорываться флангом. Я играю в свое удовольствие и всегда ставлю перед собой цель – забивать как можно больше голов. Теперь, когда я стал игроком Руха, постараюсь помочь клубу одерживать победы и подниматься как можно выше в турнирной таблице».