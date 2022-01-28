Новичок «Руха»: «УПЛ – хороший трамплин для молодых бразильцев»

Латиноамериканец впервые поиграет на другом континенте

Эдсон / фото - ФК Рух

Новоиспеченный хавбек «Руха» Эдсон прокомментировал свой переход в украинскую команду:

«Еще когда я был в Бразилии, то переписывался с Таллисом. Спрашивал его об инфраструктуре клуба, быте и коллективе. Он дал исключительно позитивную характеристику. Я рад, что в команде есть мой соотечественник, так как понимаю, насколько важно адаптироваться человеку с другого континента. Думаю, что с ним мне будет проще привыкнуть к новым условиям. Еще раньше, я общался с игроком «Руха» Габриэлем Сантосом. Когда-то мы играли в одной команде. В целом, все позитивно отзываются об украинском чемпионате. Это хороший трамплин для молодых бразильцев».

Эдсон является опорным хавбеком, но также может сыграть в центре и на фланге полузащиты, а также на позиции правого защитника.

Игрок провел 37 матчей в высшем дивизионе бразильского чемпионате.

Также «Рух» подписал француза, игравшего в АПЛ.