Новичок «Руха»: «В ближайшие годы мы сможем играть на уровне с «Динамо» и «Шахтером»

Лассана Файе / фото - ФК Рух

Новоиспеченный защитник «Руха» Лассана Файе поделился с клубной пресс-службой своими ожиданиями от переезда в Украину:

С самолета я видел стадион, на котором свои домашние матчи проводит «Рух». Это отличная арена. Когда прилетел во Львов, меня поразила и тренировочная база клуба. Лучшей мне не приходилось видеть раньше. Я до сих пор под впечатлением всего увиденного здесь. Знаю, что в Украине очень хороший чемпионат. С увлечением жду старт соревнований.

Философия игры нового наставника мне знакома. В Нидерландах футбол тоже строится от защиты, а от защитника требует начинать атаки длинной передачей. Думаю, у меня не составит проблемы приспособиться к стилю игры «желто-черных».

Опыт выступлений в Эредивизи мне поможет. Я дебютировал в профессиональном футболе в 18 лет, выиграл с «Витессом» Кубок, играл в Лиге Европы. В чемпионате Нидерландов мне не раз пришлось противостоять «Аяксу» и ПСВ, в составе которых играло и играет много сильных игроков.

К примеру, тот же Нерес, сейчас перешедший в ваш чемпионат. Вскоре у нас с ним снова будет возможность встретиться, когда «Рух» сойдется с «Шахтером».

Воспоминания о Лиге Европы? Они чудесны. В таких турнирах ты растешь как игрок. Мой клуб играл против «Ниццы», цвета которой защищал Марио Балотелли. Очень приятно, что удалось встретиться с ним на поле, игроком такого уровня, на который нужно равняться. «Рух» – молодая команда. Я тоже молод, мне всего 23. Рад, что могу поделиться с партнерами уже приобретенным опытом.

Моя цель – помочь «Руху» выйти на новый уровень. Место, которое «желто-черные» сейчас занимают в турнире, может быть лучше. Верю, придет время, и в ближайшие несколько сезонов «Рух» сможет на уровне играть с «Динамо» и «Шахтером». Сделаю для этого все возможное».