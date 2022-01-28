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Новичок «Руха»: «В ближайшие годы мы сможем играть на уровне с «Динамо» и «Шахтером»

Легионер верит в проект, который строится в Винниках
Футбол Украинская Премьер-лига
09:55
Новичок «Руха»: «В ближайшие годы мы сможем играть на уровне с «Динамо» и «Шахтером»
Лассана Файе / фото - ФК Рух

Новоиспеченный защитник «Руха» Лассана Файе поделился с клубной пресс-службой своими ожиданиями от переезда в Украину:

«Как только я переступил порог клуба, сразу понял, что сделал правильный выбор. Рад здесь быть.

С самолета я видел стадион, на котором свои домашние матчи проводит «Рух». Это отличная арена. Когда прилетел во Львов, меня поразила и тренировочная база клуба. Лучшей мне не приходилось видеть раньше. Я до сих пор под впечатлением всего увиденного здесь. Знаю, что в Украине очень хороший чемпионат. С увлечением жду старт соревнований.

Философия игры нового наставника мне знакома. В Нидерландах футбол тоже строится от защиты, а от защитника требует начинать атаки длинной передачей. Думаю, у меня не составит проблемы приспособиться к стилю игры «желто-черных».

Опыт выступлений в Эредивизи мне поможет. Я дебютировал в профессиональном футболе в 18 лет, выиграл с «Витессом» Кубок, играл в Лиге Европы. В чемпионате Нидерландов мне не раз пришлось противостоять «Аяксу» и ПСВ, в составе которых играло и играет много сильных игроков.

К примеру, тот же Нерес, сейчас перешедший в ваш чемпионат. Вскоре у нас с ним снова будет возможность встретиться, когда «Рух» сойдется с «Шахтером».

Воспоминания о Лиге Европы? Они чудесны. В таких турнирах ты растешь как игрок. Мой клуб играл против «Ниццы», цвета которой защищал Марио Балотелли. Очень приятно, что удалось встретиться с ним на поле, игроком такого уровня, на который нужно равняться. «Рух» – молодая команда. Я тоже молод, мне всего 23. Рад, что могу поделиться с партнерами уже приобретенным опытом.

Моя цель – помочь «Руху» выйти на новый уровень. Место, которое «желто-черные» сейчас занимают в турнире, может быть лучше. Верю, придет время, и в ближайшие несколько сезонов «Рух» сможет на уровне играть с «Динамо» и «Шахтером». Сделаю для этого все возможное».

Ранее другой новичок клуба из Винников заявил, что УПЛ является хорошим трамплином для молодых бразильцев.

Павел Харченко
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