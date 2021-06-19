Новичок «Руха»: «Я родился в полигамной семье, у моего отца 4 жены. А всего нас 38»

Умар Алию / фото - Eurosport

Нигерийский новичок брестского «Руха» Умар Алию рассказал о своей родине и огромной семье. Слова игрока приводит пресс-служба клуба.

Нигерия – это хорошая страна.

С переходом в «Рух» у меня не появилось никаких сложностей, разве что только с языком. Я не говорю по-русски, но потихоньку начинаю изучать этот язык

Моя основная позиция – левый защитник. Что же касается моей сильной стороны, то это защита. Я хорошо играю в обороне. А вот небольшой проблемой я бы назвал мое умение забивать.

Честно признаюсь, кроме тренировок, я ничего не делаю. Все мое свободное время тоже занимает футбол. Только футбол, это моя жизнь».#/QUOTE

Напомним, в «Рух» также перешел украинский полузащитник.