Новичок «Шахтера»: «Это фантастический клуб и великие игроки»

Винисиус Тобиас / Фото - ФК Шахтер

Полузащитник Винисиус Тобиас поделился в эфире Футбол NEWS эмоциями после своего перехода в «Шахтер».

Я играю на правом фланге, как и Тете. Он фантастический игрок. Играть с ним, как и с Додо, очень классно. Это поможет мне адаптироваться и прогрессировать быстрее. В Украине очень холодно, но к этому, думаю, я адаптируюсь.