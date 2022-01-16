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Новичок «Шахтера»: «Это фантастический клуб и великие игроки»
Винисиус Тобиас поделился эмоциями от перехода в ряды «горняков»
Винисиус Тобиас / Фото - ФК Шахтер
Полузащитник Винисиус Тобиас поделился в эфире Футбол NEWS эмоциями после своего перехода в «Шахтер».
Честно говоря, еще до перехода я выучил всех игроков «Шахтера», но ни с одним из бразильцев на поле не пересекался. Фантастический клуб и великие игроки. Также отмечу прекрасного тренера, работать с которым будет фантастикой.
Я играю на правом фланге, как и Тете. Он фантастический игрок. Играть с ним, как и с Додо, очень классно. Это поможет мне адаптироваться и прогрессировать быстрее. В Украине очень холодно, но к этому, думаю, я адаптируюсь.
Напомним, «Шахтер» подписал Тобиаса еще летом 2021 года, но перейти в донецкий клуб он смог лишь зимой из-за возраста.
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