Новичок «Шахтера»: «Меня хотели «Милан», «Вест Хэм» и «Ньюкасл»

Лассина Траоре / Фото: ФК Шахтер

Новоиспеченный форвард «Шахтера» Лассина Траоре в шоу «BurBuzz» рассказал, какие клубы им интересовались.

Моя история – это не о деньгах. Если бы это было главным, я отправился бы в Англию или Италию. Но в моих приоритетах - регулярно играть, наслаждаться процессом и двигаться постепенно. А не перепрыгивать уровне. Я хочу улучшать свои навыки, хочу просто играть постоянно и бороться за титулы. Я все еще молод и еще есть достаточно времени, чтобы когда поиграть в Англии или Италии и заработать большие деньги. Клубы, которые я назвал, тоже предлагали мне очень хорошие контракты»