Палкин: «38 миллионов евро – для «Шахтера» это приемлемые траты»
Новичок «Шахтера»: «Меня хотели «Милан», «Вест Хэм» и «Ньюкасл»
Траоре мог оказаться в топ-чемпионатах
Лассина Траоре / Фото: ФК Шахтер
Новоиспеченный форвард «Шахтера» Лассина Траоре в шоу «BurBuzz» рассказал, какие клубы им интересовались.
«Да, у меня было много вариантов. Мой выбор был «Шахтер», поскольку клуб действительно продемонстрировал большое желание приобрести меня и тренер очень хотел именно меня. «Шахтер» имеет большие амбиции в Европе и национальном чемпионате. И в этом большая разница. Хотя признаюсь, я имел приглашение из АПЛ и Серии А. В Италии это был «Милан», в Англии – «Вест Хэм» и «Ньюкасл». Но как я раньше сказал, я выбрал «Шахтер», поскольку клуб был очень настойчивым и тренер лично меня пригласил. Мне действительно импонирует проект развития клуба.
Моя история – это не о деньгах. Если бы это было главным, я отправился бы в Англию или Италию. Но в моих приоритетах - регулярно играть, наслаждаться процессом и двигаться постепенно. А не перепрыгивать уровне. Я хочу улучшать свои навыки, хочу просто играть постоянно и бороться за титулы. Я все еще молод и еще есть достаточно времени, чтобы когда поиграть в Англии или Италии и заработать большие деньги. Клубы, которые я назвал, тоже предлагали мне очень хорошие контракты»
Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказался о трансферной политике «горняков».
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