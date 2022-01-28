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Новичок «Шахтера» назвал бразильцев, за которыми следил в донецком клубе

Также латиноамериканец общался с легионерами «горняков» перед трансфером
Футбол Украинская Премьер-лига
11:55
Новичок «Шахтера» назвал бразильцев, за которыми следил в донецком клубе
Винисиус Тобиас / фото - ФК Шахтер

Новоиспеченный защитник «Шахтера» Винисиус Тобиас рассказал клубной пресс-службе о своей адаптации в донецкой команде.

Как прошла твоя адаптация, как приняла команда?

«Очень хорошо! Стараюсь быстрее адаптироваться, чтобы быть на одном уровне с командой».

Что ты знал о «Шахтере» до перехода в клуб?

«Честно говоря, немного, потому что не следил ранее за командой, а уже после предложения начал следить за «Шахтером», изучать историю клуба и смотреть игры».

Знал ли кого-то из футболистов «Шахтера» раньше, за чьей игрой следил?

«Мне очень нравились Дуглас Коста и Тайсон – ребята, которые уже прошли «Шахтер». До перехода в клуб общался с Фернандо и Додо, спрашивал о команде, думал, идти или не идти, но они говорили только хорошее».

С кем уже успел подружиться?

«Все ребята здесь для меня лучшие друзья, приятно, что меня хорошо здесь приняли. А вообще, сейчас на сборах я живу в номере с Тете, потому с ним пока больше дружу и общаюсь».

Почему выбрал именно 27-й номер?

«Я хотел 26, потому что на это число выпадает день рождения моей жены, но он занят, так что я взял 27 – это тоже красивая цифра».

Правда ли, что ты начал карьеру форвардом, затем играл в полузащите и только потом переквалифицировался в защитника? На какой позиции тебе комфортнее всего?

«Действительно, я играл на позициях флангового полузащитника и нападающего, но удобнее всего – на фланге в защите».

Ты успел принять участие в одном спарринге «Шахтера», где клубу удалось победить. Болельщикам понравилась твоя игра, тебя называли лучшим футболистом матча после голевой передачи на Судакова. Насколько важно проявить себя на максимум с первых же спаррингов в новой команде?

«Мы добились победы – это главная цель. Мне удалось достойно проявить себя в первом матче в футболке «Шахтера». Это может послужить в будущем, когда уже в поединках чемпионата я смогу выйти на поле и полезным действием помочь команде победить».

Ранее стало известно, что свой второй спарринг в Турции «горняки» проведут с клубом УПЛ, а не с тезками из Солигорска.

Павел Харченко
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Теги

Шахтер Донецк Винисиус Тобиас

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