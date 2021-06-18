«Шахтер» объявил о переходе нападающего «Аякса»
Новичок «Шахтера» Траоре: «Де Дзерби сказал, что рад видеть меня здесь»
Форвард перешел в команду из «Аякса»
Фото: ФК Шахтер
Нападающий «Шахтера» Лассина Траоре прокомментировал пресс-службе клуба свой переход в команду из «Аякса».
Смотрел ли матчи «Шахтера»?
«В прошлом сезоне видел поединок с «Реалом» – он был фантастическим. Эту игру было очень интересно смотреть».
Каково первое впечатление от Киева?
«Отличный город, приблизительно этого я и ожидал. Очень рад находиться здесь».
Знаешь кого-то из игроков «Шахтера»?
«Додо, также Тайсона, который был в команде ранее. Я смотрел информацию о некоторых футболистах в интернете. Знаю вратаря, который уже долгое время выступает за «Шахтер» и национальную сборную».
Уже общался с главным тренером Роберто Де Дзерби? Если да, то о чем говорили?
«Вчера немного пообщались. Он сказал, что рад видеть меня здесь, – я поделился тем же».
Уже определился с игровым номером?
«Еще нет. Нужно спросить у тренеров и персонала, какой номер свободен».
Что хотел бы сказать болельщикам «Шахтера»?
«Я рад находиться здесь и сделаю все возможное для этого клуба, защищая его цвета. Счастлив начать выступать за «Шахтер».
Траоре стал вторым новичком «Шахтера» летом.
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