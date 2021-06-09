Новичок УПЛ заявил два стадиона с одинаковым названием для домашних матчей

Арена, которую «Верес» планирует использовать в будущем, пока на реконструкции

Фото - НК Верес

Новичок украинской Премьер-лиги «Верес» заявил три стадиона для проведения домашних матчей в высшем дивизионе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Основной ареной станет «Авангард» в Луцке. Также предусмотрено два резервных места проведения поединков.

Это стадион «Авангард» в Ровно (он все еще находится на реконструкции). Также предусмотрен вариант с Тернопольским городским стадионом имени Романа Шухевича.

Также отмечается, что арена в Ровно будет сдана в начале 2022 года. По крайней мере, так пообещали городские власти.

Ранее «Верес» усилился братом своего игрока из «Олимпика».