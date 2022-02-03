Новичок «Вереса»: «В последний раз забивал головой лет 10 назад»

Владислав Крейда / Фото - НК Верес

Полузащитник «Вереса» Владислав Крейда высказался по поводу своего гола в контрольном матче против «Спартака» из Суботицы (4:0). Хавбек сборной Эстонии – зимний новичок ровенцев. Его слова передает пресс-служба клуба.

Конечно, я очень рад, что сумел отличиться голом. Я нечасто забиваю. Тем более что головой. Наверное, последний раз забивал головой лет 10 назад. Надеюсь, продолжить играть результативно.

Весь второй тайм сопровождал ливень. Но при таких погодных условиях играть лучше, чем во время жары.

Мы сегодня хорошо играли. И условия для игры были хорошие, хорошее поле. Мы получали удовольствие от игры.