Подготовка к Усику. «Верес» разнес «Спартак» перед матчем с «Полесьем»
Новичок «Вереса»: «В последний раз забивал головой лет 10 назад»
Сейчас хавбеку сборной Эстонии 22 года
Владислав Крейда / Фото - НК Верес
Полузащитник «Вереса» Владислав Крейда высказался по поводу своего гола в контрольном матче против «Спартака» из Суботицы (4:0). Хавбек сборной Эстонии – зимний новичок ровенцев. Его слова передает пресс-служба клуба.
Классно, что победили сегодня. Это моя первая победа в составе «Вереса». Надеюсь, не последняя. Поэтому эмоции – только положительные.
Конечно, я очень рад, что сумел отличиться голом. Я нечасто забиваю. Тем более что головой. Наверное, последний раз забивал головой лет 10 назад. Надеюсь, продолжить играть результативно.
Весь второй тайм сопровождал ливень. Но при таких погодных условиях играть лучше, чем во время жары.
Мы сегодня хорошо играли. И условия для игры были хорошие, хорошее поле. Мы получали удовольствие от игры.
Ранее главный тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал, что требует от подопечных в контрольных матчах.
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