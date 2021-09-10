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Новичок «Ворсклы»: «Я немного поездил по Европе, и украинская Премьер-лига действительно новый вызов для меня»

Лукас Рангель будет играть за полтавчан
Футбол Украинская Премьер-лига
16:28
Новичок «Ворсклы»: «Я немного поездил по Европе, и украинская Премьер-лига действительно новый вызов для меня»
Фото: ФК Ворскла

Новичок «Ворсклы» Лукас Рангель поделился эмоциями пресс-службе команды от перехода в полтавский клуб и от предстоящих матчей в УПЛ.

«Мне очень приятно вернуться сюда снова. Как видите, футбольная судьба такая непредсказуемая. Кто бы мог подумать, что после моего гостевого визита сюда в конце июля с «КуПСом» я вскоре вернусь, чтобы подписать соглашение уже с «Ворсклой». От имени моей семьи, которая, конечно же, приехала со мной, хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в организации этого трансфера. Сейчас решаю мелкие бытовые вопросы, а в целом все в порядке.

Жду своего дебюта в УПЛ. Работаю на тренировках с удвоенной энергией, чтобы быстрее понять философию моей новой команды, знакомлюсь с партнерами и пока задаю много вопросов. Языкового барьера нет, ведь «Ворскла» мультикультурная, здесь много англоязычных ребят. Еще отметил бы коллектив. В Полтаве он просто замечательный!

Я здесь для того, чтобы быть полезным коллективу. Я немного поездил по Европе, и украинская Премьер-лига действительно новый вызов для меня. Убежден, это будет интересное приключение продолжительностью в целый сезон, который должен завершиться успехом нашей команды. Попробую проявить свои лучшие качества, чтобы завоевать расположение местных болельщиков».

Оценил переход Рангеля и тренер команды Юрий Максимов.

Андрей Усмонов
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