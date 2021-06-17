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Новичок «Зари»: «Рад и горд присоединиться к клубу»

Имереков сменил клуб в УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
17:35
Новичок «Зари»: «Рад и горд присоединиться к клубу»
Фото: ФК Десна

Защитник Максим Имереков прокомментировал свой переход в «Зарю». Слова игрока приводит пресс-служба клуба.

«Я очень рад и горд присоединиться к «Заре». Эмоции только положительные. Ждал тренировочного процесса с нетерпением. Отпуск закончился, и теперь время серьезно поработать».

Наверняка со многими из нашей команды был знаком.

«С Денисом Фаворовым, безусловно. С большинством ребят пересекались на футбольном поле. В принципе, с адаптацией особых проблем, уверен, не будет».

Наверняка изучил положительные стороны «Зари» перед переходом?

«Безусловно. Команда славится своей уникальной отличной атмосферой и коллективом. Для меня это много значит».

Наверняка, стимулирует и участие команды в групповом этапе еврокубков.

«Приятно принять участие в групповом этапе престижного турнира. Опять же, с хорошей атмосферой в команде участие в еврокубках вдвойне приятнее».

Имереков перешел в «Зарю» этим летом из «Десны».

Андрей Усмонов
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Заря Десна

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