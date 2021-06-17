Официально. «Заря» арендовала двух игроков «Динамо»
Новичок «Зари»: «Рад и горд присоединиться к клубу»
Имереков сменил клуб в УПЛ
Фото: ФК Десна
Защитник Максим Имереков прокомментировал свой переход в «Зарю». Слова игрока приводит пресс-служба клуба.
«Я очень рад и горд присоединиться к «Заре». Эмоции только положительные. Ждал тренировочного процесса с нетерпением. Отпуск закончился, и теперь время серьезно поработать».
Наверняка со многими из нашей команды был знаком.
«С Денисом Фаворовым, безусловно. С большинством ребят пересекались на футбольном поле. В принципе, с адаптацией особых проблем, уверен, не будет».
Наверняка изучил положительные стороны «Зари» перед переходом?
«Безусловно. Команда славится своей уникальной отличной атмосферой и коллективом. Для меня это много значит».
Наверняка, стимулирует и участие команды в групповом этапе еврокубков.
«Приятно принять участие в групповом этапе престижного турнира. Опять же, с хорошей атмосферой в команде участие в еврокубках вдвойне приятнее».
Имереков перешел в «Зарю» этим летом из «Десны».
Комментарии 0