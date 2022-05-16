Роналду: «Всі щасливі з приводу призначення Тен Гаага. Давайте вірити в те, що наступного сезону ми виграємо трофеї»
Новий наставник «Манчестер Юнайтед» прагне зберегти Роналду в команді
Ерік тен Гааг впевнений, що португалець ще принесе користь манкуніанцям
15:52
Кріштіану Роналду / Фото - the18.comНовоспечений головний тренер «Манчестер Юнайтед» Ерік тен Гааг в інтерв'ю De Telegraaf заявив, що має намір попрацювати з зірковим форвардом команди Кріштіану Роналду в сезоні-2022/23.
«Роналду – гігант. Він вже стільки всього продемонстрував, але, думаю, Кріштіану досі залишається неймовірно амбітним. Я хотів би зберегти його в команді, звісно. Він став дуже важливою фігурою для МЮ цього року та може й надалі видавати чудову статистику».
Раніше стало відомо, що Роналду не хоче покидати Манчестер та чекає на остаточне рішення тен Гага щодо свого майбутнього. Також Кріштіану висловився стосовно призначення нідерландського спеціаліста.
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