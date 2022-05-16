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Новий наставник «Манчестер Юнайтед» прагне зберегти Роналду в команді

Ерік тен Гааг впевнений, що португалець ще принесе користь манкуніанцям
Футбол Премьер-Лига (Англия)
15:52
Новий наставник «Манчестер Юнайтед» прагне зберегти Роналду в команді
Кріштіану Роналду / Фото - the18.com
Новоспечений головний тренер «Манчестер Юнайтед» Ерік тен Гааг в інтерв'ю De Telegraaf заявив, що має намір попрацювати з зірковим форвардом команди Кріштіану Роналду в сезоні-2022/23.

«Роналду – гігант. Він вже стільки всього продемонстрував, але, думаю, Кріштіану досі залишається неймовірно амбітним. Я хотів би зберегти його в команді, звісно. Він став дуже важливою фігурою для МЮ цього року та може й надалі видавати чудову статистику».


Раніше стало відомо, що Роналду не хоче покидати Манчестер та чекає на остаточне рішення тен Гага щодо свого майбутнього. Також Кріштіану висловився стосовно призначення нідерландського спеціаліста.
Владимир Кириченко
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Теги

Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

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